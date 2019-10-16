Последнее обновление: 16.10.2019 08:53

Минобороны Турции заявило об уничтожении 637 террористов в Сирии

Турецкие вооруженные силы ликвидировали 637 террористов во время трансграничной операции "Источник мира" в Сирии.

Сообщение об этом опубликовано в среду на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter, передает ТАСС.

"В общей сложности 637 террористов из Рабочей партии Курдистана и "Сил народной самообороны" были нейтрализованы в ходе операции "Источник мира" к востоку от Евфрата", - говорится в сообщении.

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы и куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией. Мировое сообщество осудило действия Турции.

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