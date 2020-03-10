Эрдоган заявил о предложении к Путину вместе контролировать нефть в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил российскому лидеру Владимиру Путину вместе контролировать нефтяные запасы сирийского Дейр-эз-Зора, которые используют террористы.

Об этом он заявил в интервью NTV, передает РБК.

«Я предложил Путину следующее: давайте с помощью с нефти, полученной отсюда, поднимем на ноги разрушенную Сирию — Турция будет вести подрядные работы, а Россия поддержит финансовую сторону вопроса», — сообщил Эрдоган.

По его словам, если стороны договорятся, то подобное предложение он может сделать и президенту США Дональду Трампу. И у Вашингтона, и у Москвы есть планы на сирийскую нефть, последняя, в частности, заинтересована в месторождении у Камышлы, отметил он.

Путин на предложение ответил фразой «может быть», заявил Эрдоган. По его словам, сейчас месторождения используют террористы, которые не перерабатывают полученное сырье.