Турция начнет новую военную операцию в Сирии

Турция начнет новую антитеррористическую операцию на востоке Сирии.Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье в Бурсе.

Эрдоган напомнил, что турецкая армия ранее очистила от террористов сирийские Африн, Джераблюс и Эль-Баб, передает УНИАН со ссылкой на Anadolu.

"Наша новая цель - восток реки Евфрат. Мы проинформировали Россию и США о готовности к новой операции в Сирии", - сообщил президент.

По его словам, Анкара не намерена бездействовать в ответ на провокации и обстрелы приграничных населенных пунктов с сирийской территории.

"Терпению Турции есть предел", - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции в воскресенье принял участие в открытии новой платной трассы Стамбул-Измир, которая сократит путь между двумя городами до 3,5 часов. Глава турецкого государства сказал, что строительство новой транспортной артерии велось с 2010 года и обошлось в 11 миллиардов долларов.

"Сокращение времени в пути между двумя городами и снижение расходов на топливо позволит стране сэкономить до 3,5 миллиардов лир в год. Эта дорога также станет новым стимулом для развития туризма и промышленности", - сказал Эрдоган.