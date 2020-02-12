Последнее обновление: 12.02.2020 13:09

Эрдоган обвинил Россию в нападениях в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил режим лидера Сирии Башара Асада и действующих вместе с войсками его правительственной армии российских военных в нападении на мирных жителей в Идлибе.

Он также пригрозил Сирии новыми ударами в случае гибели еще хотя бы одного турецкого военнослужащего.

«Число турецких военных, погибших в результате обстрелов в сирийской провинции Идлиб, увеличилось до 14 человек. Турция полна решимости вывести войска Асада за пределы Идлибской зоны деэскалации. Мы не намерены закрывать глаза на провокации. Анкара не останется безучастной к трагедии мирного населения Идлиба. Открыто заявляю, что при малейшем ущербе турецким военным, ВС Турции будут повсеместно наносить удары по силам режима Башара Асада», - заявил Эрдоган.

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