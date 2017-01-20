Последнее обновление: 20.01.2017 18:07

Турция заявила о готовности отказаться от требования ухода Асада

Турция более не намерена настаивать на разрешении сирийского конфликта без участия Асада. Об этом заявил во время заседания на экономическом форуме в Давосе заместитель премьер-министра Турции Мехмет Шимшек.

«Мы считаем, что вина за трагедию и страдания сирийского народа, несомненно, лежит на Асаде. Но мы должны быть прагматичными, реалистичными», — сказал Мехмет Шимшек, выступая на панельном заседании, посвященном проблемам Сирии и Ирака. По его словам, «на земле» в Сирии факты изменились «кардинально». «Турция больше не может настаивать на урегулировании без Асада», - сказал он.

Шимшек добавил, что Турция возлагает «большие надежды» на сирийские мирные переговоры, которые запланированы на следующей неделе в Астане.

Мирные переговоры по Сирии в Астане запланированы на 23 января. В переговорах примут участие множество группировок сирийской оппозиции и представители сирийских властей.

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