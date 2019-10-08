Лукашенко подставил плечо Зеленскому

Лукашенко предложил всему миру поддержать действующего президента Украины Владимира Зеленского, пообещав в случае импичмента такую власть в Украине, с которой вообще будет трудно разговаривать.

«Нынешняя власть в Украине, президент - он, конечно же, не всемогущий. Ему ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет. Я убедился в том, что он хочет решить эту проблему", - заявил Лукашенко.

«Разрешение вооруженного конфликт в Донбассе - это не главное. Главное состоит в том, какое "наследство" он получил с точки зрения экономики и общества, которое там сегодня сложилось. Там столько линий разграничения, что президенту одному с этим не справиться, тем более, не имея тех полномочий, которые имеют президенты России, Беларуси, Казахстана и так далее", - пояснил белорусский правитель.

«Если Россия и Евросоюз, хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится, помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена», - полагает Лукашенко.

"Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине, а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне, взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать", - резюмировал он.

Лукашенко также сказал, что НАТО должно благодарить за то, что ей "подарили" Украину.

"Сегодня мы Украину просто "подарили" своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой", - сказал он.