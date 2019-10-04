Лукашенко обещает Зеленскому братские отношения и свое святое слово

Лукашенко пообещал президенту Украины взаимность на братские отношения, святое исполнение взятых на себя обязательств, отсутствие какой-либо угрозы со стороны Беларуси.

"Все, о чем мы договоримся, будет исполняться. Хочу заверить, что мы свято будем исполнять наши договоренности", - сказал сегодня Лукашенко на встрече с Зеленским в Житомире.

«Хочу вас заверить: вы никогда не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью и вы никогда не будете их иметь. Мы всегда будем самыми добрыми и надежными вашими сторонниками, партнерами. И если новая власть Украины захочет иметь с нами братские тесные отношения, за нами дело не станет", - добавил белорусский правитель.