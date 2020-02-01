Последнее обновление: 01.02.2020 14:46

Макей: Беларусь готова делать все для урегулирования ситуации на востоке Украины

Белорусские власти готовы делать всё для урегулирования ситуации на востоке Украины, заявил министр иностранных дел РБ Владимир Макей на совместном брифинге с Госсекретарем США Майком Помпео.

"Мы намерены, готовы и будем делать все, чтобы как можно скорее прекратился кризис на востоке Украины. Мы готовы предоставить Беларусь как площадку для любых встреч и переговоров", - сказал Владимир Макей, которого цитирует БелТА.

Он подчеркнул, что белорусская сторона поддерживает любые форматы, в том числе с участием США, если они только помогут разрешению кризиса.

"Но для этого должна быть искренняя заинтересованность всех вовлеченных в этот конфликт сторон".

В свою очередь, госсекретарь США пообещал, что США будут способствовать поиску путей разрешения конфликта.

"Этот как раз тот вопрос, в котором надо участвовать всей Европе, всему миру для его разрешения. Но в конечном итоге Россия и Украина должны сами разрешить его. Все, что мы в Соединенных Штатах сможем сделать, мы сделаем", - сказал Помпео.

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