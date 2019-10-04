Лукашенко обещает Зеленскому углубленную дружбу ракетами и энергоносителями

Лукашенко на встрече с президентом Украины Зеленским наговорил своему собеседнику стандартный набор обещаний и заверений, выразив готовность порешать любые проблемы Украины с помощью всей линейки белорусской продукции.

За годы правления Лукашенко наблатыкался произносить дежурные речи на встречах с главами и высокопоставленными чиновниками других стран, выбирая содержание (вариант) текста по системе «свой-чужой». Бывает, случаются накладки, как сегодня:

"Вы знаете, Владимир Александрович, эта площадка регионов России..." - сказал Лукашенко на форуме регионов Украины и Беларуси.

"Украины, Александр Григорьевич", - исправил Зеленский.

"Я испугался и подумал: неужели я "Владимир Владимирович" сказал", - отшутился Лукашенко.

Но, главной задачей Лукашенко сегодня в Житомире стала очередная попытка решить желанные и давние вопросы, которые Лукашенко не может решить без Украины. Одной из таких тем является производство оружия, а именно ракетостроение. Буквально на днях Лукашенко говорил о ракете средней, ну почти средней, дальности «белорусского производства»… С Украиной можно замахнуться и на межконтинентальную. А это столько денег…

"Это не потому, что бряцаем оружием. Мы очень много сейчас работаем над развитием отрасли ракетостроения в Беларуси. У нас не было такого производства, а у вас оно есть. Мы очень заинтересованы, чтобы вы нам в этом помогли. Если вы поможете, мы свой проект реализуем, уже совместный, за полтора-два года. Если нет, то 4-5 лет. И денег меньше надо будет", - заявил Лукашенко.

Очень много переговорного времени, со слов белорусского правителя, было уделено теме энергоносителей: нефти, нефтепродуктам, электроэнергии, - в контексте, конечно же, энергетической безопасности и независимости от России.

"Мы не скрываем то, что мы сегодня прорабатываем альтернативные пути поставки углеводородного сырья с мировых рынков. Большая часть переговоров была посвящена этой теме. Мы договорились, что мы не просто будем прорабатывать варианты, а будем уже непосредственно действовать. Это вполне естественно, не направлено против каких-то других стран. Это наша необходимость, если хотите - нынешняя безопасность двух государств", - заявил Лукашенко на переговорах с Зеленским.

"Мы не скрываем. Мы и нефтепродукты обсудили, и переработку нефти, альтернативные пути поставки нефти, и общие рынки, и заводы, и капиталы, и акционерные... И электроэнергию после ввода атомной станции. Не буду говорить по цене. Уже договорились, как и где можем продавать. Очень много вопросов", - говорил Лукашенко в выступлении на форуме регионов.

Выражая неуёмное желание помощь южному соседу, решались и более насущные для самой Беларуси проблемы.

"Если договорились, давайте сделаем. Если не надо, не хотим - мы должны честно сказать, как родные люди: это пока не интересно или нельзя, это делать не будем. Но если решили дно углубить на Припяти и Днепре, давайте углубим", - просил Лукашенко своего собеседника.

"Это нам будет выгодно", - уверял он, рассказывая попутно байку о том, как во время недавней уборочной кампании Украина попросила поставить больше дизтоплива и бензина.

"Оказалось, вагонов нет. Бочки эти собирали со всего света, чтобы поставить сюда. А была бы дорога по Днепру, Припяти - у нас вообще бы не было проблем. И в обратном направлении", - честно сказал Лукашенко.

Восстановление судоходства Припяти и Днепра является важной задачей для белорусских властей, поскольку возвращает на переговорный стол с РФ, Прибалтикой и Польшей дешевую логистику экспорта калия и импорта «не российской» нефти через порты на Черном море.

"Я сегодня убедился, что ему (Зеленскому) никаких пока не надо советов давать. Он прекрасно знает, что делать. И, самое главное, сделает", - заключил Лукашенко, общаясь с представителями СМИ.

Ждем реакции Киева…