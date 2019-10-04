Украина освободила Юрия Политику перед встречей с Лукашенко

Новазаводской районный суд Чернигова освободил из-под стражи гражданина Беларуси Юрия Политику, обвиняемого в Украине в сборе секретной информации в пользу "неопределенного государственного органа Беларуси" за день до встречи Лукашенко и Зеленского.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

В августе суд одобрил решение о возможности освобождения Юрия Политики под залог в 576,3 тысячи гривень, однако залог никто не платил.

"Суд изменил меру предварительного содержания в отношении к нему. Я подавал соответствующее ходатайство. Он освобожден под личные обязательства", - сообщил адвокат задержанного Тарас Гаралюк.

Несмотря на это, по словам адвоката, судебный процесс будет продолжен, и Юрий Политика должен являться на заседания по вызову суда и не влиять на свидетелей. Гаралюк добавил, что его клиент не ограничен в выборе места жительства и имеет право выезда из страны.

Накануне Лукашенко заявил, что готов в ближайшее время на взаимной основе решить вопрос с помилованием приговоренного в Беларуси за шпионаж украинца Павла Шаройко и обвиняемого в Украине белорусского гражданина Юрия Политики.

Корреспондент «UA: Украинское радио» Павел Шаройко был задержан в Минске 25 октября 2017 года. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины.23 мая 2018 года стало известно, что Верховный суд Беларуси приговорил Шаройко к восьми годам лишения свободы за шпионаж.

В свою очередь, в Украине также по обвинению в шпионаже судят 33-летнего гражданина Беларуси Юрия Политику. Политика был задержан в июне 2017 года на украинском пограничном переходе "Новые Яриловичи", на границе с Беларусью. Во время задержания в его телефоне нашли зашифрованный файл с картой размещения военных подразделений в зоне антитеррористической операции на Донбассе и планом наступательной операции "Шторм"