Минская международная конференция по безопасности пройдет в конце октября

III Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 28-29 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Руслана Варанкова.

Согласно информации, в повестке дня широкий спектр тем - от военного измерения до транснациональных вызовов и угроз, экономической безопасности.

"III Минская международная конференция по евразийской безопасности пройдет 28-29 октября 2025 г. В ходе конференции планируется продолжить диалог по вопросам формирования равной и неделимой архитектуры безопасности на евразийском пространстве, многополярного и справедливого миропорядка", - сказал он.