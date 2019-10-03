Последнее обновление: 03.10.2019 13:03

Лукашенко встретится с Зеленским в Житомире 4 октября

Лукашенко 4 октября отправится в Украину для участия в стартующем сегодня II Форуме регионов Беларуси и Украины, который проводится в Житомире.

В рамках форума Лукашенко также проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Лукашенко и Зеленский подробно обсудят актуальное состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества в различных сферах, обменяются мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня", - сообщила пресс-служба белорусского правителя.

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