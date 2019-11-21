Последнее обновление: 21.11.2019 11:07

Зеленский отказался от помощи Лукашенко на Донбассе

Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей Украины с Россией на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в городе Очакове, куда прибыл для осмотра возвращенных Россией украинских кораблей, передает «Интерфакс-Украина».

«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы обязательно поможем, - рассказал Зеленский.

«Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», - заключил Зеленский.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование