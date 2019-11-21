Зеленский отказался от помощи Лукашенко на Донбассе

Украина не нуждается в помощи белорусских пограничников для восстановления контроля над границей Украины с Россией на Донбассе.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в городе Очакове, куда прибыл для осмотра возвращенных Россией украинских кораблей, передает «Интерфакс-Украина».

«Александр Григорьевич Лукашенко, насколько я знаю, он мне это говорил, что не первый раз озвучивал, что если вам потом будет нужна помощь по поводу количества пограничников на границе Украины с Россией, когда вам нужно будет брать под контроль границу, то обращайтесь, мы обязательно поможем, - рассказал Зеленский.

«Я его поблагодарил, но я думаю, что мы же независимая страна и у нас хватит своих пограничников», - заключил Зеленский.