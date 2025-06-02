Литва призывает НАТО ускорить будущие обязательства по финансированию обороны

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал страны НАТО ускорить будущие обязательства по финансированию обороны.

На фоне того, как Соединенные Штаты давят на своих союзников с требованием выделять 5% ВВП на национальную оборону, дипломаты сообщают, что страны Альянса на саммите в Гааге, который состоится позже в июне, стремятся достичь соответствующей договоренности, разделив обязательства на две части.

Предлагается выделять непосредственно на оборону 3,5% ВВП, а еще 1,5% ВВП – на связанные с обороной потребности, такие как развитие инфраструктуры двойного назначения. Страны НАТО рассматривают возможность выполнить это обязательство до 2032 года, однако Науседа настаивает, что это следует сделать в течение пяти лет.

"Россия не ждет. У нас есть очень ограниченное время, чтобы сделать то же самое. Думаю, речь идет о трех-пяти годах. Надеюсь, что мы достигнем договоренности по 5% ВВП, ведь это уже реальность в моей стране", – заявил Науседа, которого цитирует LRT.

По мнению президента Литвы, говорить о долгосрочной перспективе достижения этой цели – невозможно.

"Нам не нужно говорить о переходных периодах до 2035-2040 годов. Нет, у нас есть максимум пять лет для принятия серьезных и обязывающих решений", – подчеркнул президент Литвы.

2 июня в Вильнюсе пройдет саммит "Бухарестской девятки", организованный странами региона для согласования позиций накануне саммита НАТО в Гааге.

Недавно генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что на июньском саммите в Гааге Альянс будет стремиться утвердить новую цель по расходам на оборону в размере 5% ВВП.