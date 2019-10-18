Соратник Порошенко задержан за закупку «нейтральных» МАЗов без тендера

Задержание друга бывшего украинского президента Петра Порошенко, главы корпорации «Богдан», экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Олега Гладковского связывают покупкой продукции Минского автомобильного завода для военных нужд в обход тендера.

«Олег Гладковский задержан по делу закупки для нужд оборонной сферы автомобилей МАЗ, которые перебрендировались и проходили «отверточную сборку» в автомобили Богдан. … Данная техника поставлялась для нужд обороны без проведения тендера и при наличии явного конфликта интересов, то есть личной заинтересованности Гладковского и Порошенко», - сообщают украинские СМИ со ссылкой на бывшего депутата Сергей Лещенко.

Белорусские грузовики МАЗ считаются техникой двойного назначения, которая может быть использована как гражданскими, так и силовыми структурами. Официально военно-техническое сотрудничество с Украиной «не реализуется», поскольку Беларуси важно поддерживать статус нейтральной площадки по урегулированию украинского кризиса.

Однако Минский автозавод поставляет украинскому концерну «Богдан» машинокомплекты для производства автотехники повышенной проходимости.

Шасси МАЗ, производимые в Украине были представлены на выставке в рамках второго форума регионов Украины и Беларуси, который проходил в Житомире в начале месяца.