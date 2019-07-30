Лукашенко: «Пока тихо и спокойно, опять схватить кресло и сесть в него надолго»

Лукашенко сегодня вызвал к себе главу ЦИК РБ Лидию Ермошину, чтобы публично, используя метод отрицания, заявить о своих президентских амбициях.

«Первый вопрос, который в обществе постоянно обсуждается, и Лидию Михайловну втягивают в обсуждение этих вопросов, - сроки проведения наших парламентских выборов. Мы уже четко определились, что в текущем году проводим парламентские выборы, а в следующем году - президентские, несмотря на прогнозы некоторых "знатоков" о том, что Лукашенко в нынешнем году, поскольку тихо и спокойно, быстренько проведет президентские выборы, чтобы опять схватить кресло и сесть в него надолго. Это полное заблуждение. Как я и обещал, все будет по закону и в рамках Конституции", - заявил Лукашенко.

Утверждение «заблуждение» относится к прогнозам знатоков, надо понимать, о сроке проведения президентских выборов и скорости их проведения: «быстренько», что как, справедливо заметил белорусский правитель, противоречит Конституции.

Помимо этих двух моментов, все остальное, сказанное сегодня Лукашенко, является правдой и в полной мере отражает его представление о собственном статусе в отдельно взятой стране в центре Европы: «мы определились», «мы проводим».

Парламентские выборы пройдут осенью 2019 года: список нового состава был утвержден еще весной. Исход президентских выборов в 2020 году ни у кого не вызывает сомнения уже сейчас. Догадки можно строить лишь насчет декораций этой театральной постановки.