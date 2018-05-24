Доллар дешевеет к евро и иене после протокола ФРС

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США слабо дешевеет по отношению к евро и другим мировым валютам после публикации накануне протокола майского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

При этом иена возобновила подъем на фоне усилившегося неприятия риска. Участники рынка встревожены сообщениями о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовит пошлины в размере 25% на импорт автомобилей.

Евро к 9:49 стоил $1,1719 по сравнению с $1,1697 на закрытие предыдущих торгов в Нью-Йорке.

В паре с японской нацвалютой доллар стоил на то же время 109,62 иены против110,08 иены в среду.

За евро к 9:49 мск давали 128,46 иены по сравнению со 128,76 иены накануне.

Долларовый индекс ICE снижается на 0,1%.

Протокол ФРС подтвердил ожидания рынка, что ЦБ повысит ставки в июне. Вместе с тем очередные заверения в спокойной и постепенной нормализации денежно-кредитной политики снизили вероятность еще трех повышений ставки до конца года, включая июньское.

"В ходе заседания отмечалось, что преждевременно делать вывод о том, что инфляция останется на уровнях около 2%, особенно после нескольких лет, в течение которых инфляция упорно оставалась ниже целевого уровня ФРС в 2%", - говорится в протоколе.

Следующее заседание ФРС пройдет 12-13 мая. Согласно данным инструмента FedWatch биржевого оператора CME, участники рынка оценивают вероятность повышения ставки ФРС в июне на 25 б.п. в 90%. Аналогичный инструмент Bloomberg показывает, что шансы на повышение ставки на ближайшем заседании составляют 100%.