Президент США Дональд Трамп после нападения беспилотников на заводы саудовского концерна Saudi Aramco отдал распоряжение при необходимости использовать стратегические резервы нефти.

"Я санкционировал использование нефти Стратегического нефтяного резерва, если в том будет необходимость, в объеме, которого будет достаточно для поддержания рынков", - написал Nhfvg в Twitter в воскресенье, 15 сентября, передает DW.

Трамп также заверил, что США известно, кто стоял за атакой; Вашингтон готов действовать, но ждет результатов расследования от правительства Саудовской Аравии. Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что ответственность за нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии несет Иран.

Между тем рынки отреагировали на события в Саудовской Аравии ростом цены на нефть. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже выросли на 13 процентов – до 69,91 доллара за баррель.

Концерн Saudi Aramco в субботу заявил, что был вынужден снизить объемы производства более чем на пять млн баррелей сырой нефти в день. Это более половины объема производства крупнейшего в мире экспортера нефти. Исполнительный директор Saudi Aramco Амин Нассер заверил, что былой уровень производства удастся восстановить в течение двух дней.

Ответственность за атаку взяла на себя дружественная Ирану вооруженная группировка йеменских повстанцев-хуситов. Их представитель Яхья Сари заявил в эфире спутникового новостного канала Al Masirah, что атаки будут продолжаться до тех пор, пока не завершится война в Йемене. "Единственный вариант для саудовского правительства - остановить нападения на нас", - добавил он.

14 сентября официальный представитель МВД Саудовской Аравии сообщил о пожарах на двух заводах саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco, начавшихся в результате атаки беспилотников. Возгорания произошли ранним утром на нефтеперерабатывающих заводах в Абкайке близ побережья Персидского залива и на нефтяном месторождении Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияд.

На опубликованных NASA спутниковых снимках видны клубы дыма, распространяющиеся на расстояние до 80 километров вокруг завода в Абкайке. В результате этой атаки пострадала крупнейшая в мире установка для переработки нефти.