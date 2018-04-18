С. Аравия вернулась к "ястребиной" риторике, хочет нефть по $100/барр - источники

Крупнейший экспортер нефти в мире – Саудовская Аравия – хотела бы, чтобы нефть торговалась по $80 и даже $100 за баррель, сообщили Рейтер три осведомленные источника, а значит, Эр-Рияд не станет проталкивать изменения в глобальной сделке ОПЕК+, хотя участники пакта уже близки к изначально поставленной цели.

В декабре 2016 года ОПЕК и несколько стран вне картеля, включая Россию, договорились сократить добычу нефти примерно на 1,8 миллиона баррелей в сутки для оздоровления рынка. Соглашение действует до конца текущего года.

Участники сделки соберутся в июне в Вене, чтобы обсудить дальнейшую политику.

Договариваясь об ограничении добычи, ОПЕК заявляла, что ее целью является снижение запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) до среднего уровня пяти лет.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), с этой задачей ОПЕК+ справятся уже к маю. Только пока не похоже, чтобы участвующие в глобальном пакте производители в связи с этим хотели из него выйти.

За последний год Саудовская Аравия, которая ранее придерживалась более мягкой риторики, стала активно продвигать меры, необходимые для роста цен.

По словам источников, такая кардинальная смена позиции Эр-Рияда связана с запланированным листингом государственной Saudi Aramco.

Благодаря действию пакта ОПЕК+ цены на нефть в этом году тестировали отметку $73 за баррель – максимума с ноября 2014 года, но Саудовской Аравии, по-видимому, мало.

В последние недели высокие чиновники в королевстве в кулуарных беседах говорят о целевой цене нефти на уровне $80 и даже $100 за баррель, сказали два источника.

“Мы завершили полный цикл, – сказал один источник. – Не удивлюсь, если Саудовская Аравия захочет цену нефти в $100 (за баррель) для IPO”.

И даже после продажи пакета в Aramco Эр-Рияд, как ожидается, будет поддерживать рост нефтяных котировок для проведения запланированных реформ, направленных на диверсификацию зависимой от нефтяных доходов экономики.

“Да, возможно, Саудовской Аравии нужна дорогая нефть для IPO, но дело не только в этом, – сказал источник в ОПЕК. – Вспомните об экономических реформах и проектах, которые они задумали, и не забудьте про войну в Йемене. Как они собираются за все это платить? Им нужно, чтобы цены (на нефть) росли”.

Официально ни Саудовская Аравия, ни ОПЕК в целом не называют целевую цену нефти, утверждая, что цель глобального пакта заключается в выравнивании баланса спроса и предложения и сокращении избытка запасов.

Но за закрытыми дверями чиновники обсуждают ту цену нефти, которую бы хотели видеть, и слова источников в отрасли тому подтверждение.

“Я лично считаю, что текущие $70 (за баррель) – это нижняя граница ценового диапазона, – сказал другой источник в ОПЕК. – Но картель едва ли решит скорректировать соглашение по итогам встречи в июне, может, в конце года. Рынок по-прежнему нуждается в поддержке”.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ 20 апреля соберется в Джидде в Саудовской Аравии, чтобы оценить успех глобального пакта.

Если судить по критериям самой организации, то сделка дала эффект. Запасы в странах ОЭСР в феврале снизились на 17,4 миллиона баррелей до 2,854 миллиарда баррелей, что превышает средний уровень пяти лет примерно на 43 миллиона баррелей. Приверженность пакту достигла беспрецедентных 150 процентов.

Кроме того, уровень производства сырья в рамках сделки сократился даже больше оговоренного, отчасти за счет неуклонного сокращения добычи в разрываемой кризисом Венесуэле.

Хотя некоторые чиновники в ОПЕК говорят о необходимости выработать стратегию выхода из сделки в том или ином виде, большинство сходятся во мнении о создании дополнительного критерия оценки запасов, чтобы точнее определять эффективность пакта, а также насчет восстановления инвестиций во избежание образования дефицита предложения в будущем.

На основе этого складывается впечатление, что невзирая на близость к заветной цели, ОПЕК не совсем довольна текущими ценами на нефть.

“Мы поймем, что цена (нефти) та, что нужно, когда рынок придет к балансу и инвестиции будут в достаточном объеме. Нам нужно больше инвестиций”, – сказал министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи на Международном энергетическом форуме в Нью-Дели.

Участники мониторингового комитета ОПЕК+ вряд ли изменят параметры оценки эффективности сделки на апрельском заседании, считает аль-Мазруи и другие министры. Источники добавляют, что в настоящий момент шансы на существенную корректировку условий соглашения в июне также малы.

“Если запасы (нефти) снизятся до среднего уровня пяти лет к июню, это не означает, что мы должны тут же все бросить, – сказал третий источник. – Нам нужно посмотреть, как пойдут дела”.