Последнее обновление: 16.09.2019 17:15

Aramco запускает резервные месторождения для компенсации добычи

Государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco воспользуется имеющимися неактивными нефтяными морскими месторождениями, чтобы частично восполнить потерю производства этого сырья из-за атак дронов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники.

"Saudi Aramco запускает неактивные морские нефтяные месторождения - часть их запаса резервных мощностей - чтобы частично восполнить потерю добычи", - приводит агентство слова источников. При этом в компании все менее оптимистично оценивают вероятность быстрого восстановления производства нефти, отметили источники агентства.

Ранее в понедельник агентство Рейтер передало со ссылкой на свои источники, что полное возвращение добычи нефти Саудовской Аравии к прежним уровням может занять месяцы.

Крупнейший экспортер и один из трех крупнейших производителей нефти Саудовская Аравия после субботней атаки на ее нефтяные объекты заявила, что сократила производство более чем вдвое – на 5,7 миллиона баррелей в сутки с обычной отметки примерно в 9,8 миллиона.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что это они провели атаку - с помощью беспилотников. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет свидетельств того, чтобы атака происходила из Йемена, и обвинил в ней непосредственно Иран. МИД Ирана назвал обвинения Помпео "ложью".

Газета Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников сообщала, что страна намерена к понедельнику на треть восстановить нефтедобычу, потерянную из-за атаки дронов.

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