Саудовская Аравия не будет сокращать добычу нефти в одиночку

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в среду, что королевство не будет в одиночку сокращать добычу нефти для стабилизации рынка, добавив, что Организация стран-нефтеэкспортеров сделает все необходимое для этого, но усилия должны быть коллективными.

Аль-Фалих, который провел встречу с нигерийским министром нефти Эммануэлем Ибе Качикву, назвал благоприятными сигналы со стороны других членов ОПЕК, включая Ирак, Нигерию и Ливию, в преддверии саммита организации в Вене 6 декабря. По его словам, все министры стремятся к возвращению стабильности на рынки.

В то же время Качикву сказал, что еще слишком рано говорить о том, примет ли Нигерия участие в сокращении добычи.

Аль-Фалих выразил надежду, что встречи между представителями стран ОПЕК в ближайшее время будут способствовать достижению консенсуса для стабилизации рынка.

По словам аль-Фалиха, он уверен в стабильности рынка в 2019 году. В то же время министр отказался ответить на вопрос, может ли сокращение добычи в итоге оказаться существеннее ранее озвученной цифры в 1,4 миллиона баррелей в сутки.

Ранее в ноябре аль-Фалих сказал, что из-за избытка предложения ОПЕК и партнерам, возможно, придется принять меры, чтобы сократить объем добычи нефти в 2019 году.