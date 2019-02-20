С.Аравия надеется на достижение баланса на нефтяном рынке к апрелю

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сказал в среду, что надеется на достижение баланса на нефтяном рынке к апрелю и отсутствие дефицита предложения из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы.

“Мы надеемся, что к апрелю на рынке установится баланс”, - сказал аль-Фалих журналистам в Нью-Дели, добавив, что приверженность глобальному пакту о сокращении добычи “не подлежит сомнению”.

Аль-Фалих сопровождает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана, который прибыл в Индию с однодневным визитом.

В начале декабря нефтеэкспортный картель ОПЕК и ряд стран вне организации, включая РФ, договорились снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки начиная с января 2019 года в попытке поддержать цены и стабилизировать ситуацию на рынке.

В апреле они вновь соберутся в Вене, чтобы обсудить возможное продление соглашения о сокращении добычи, которое истекает в июне.

“Апрель станет важной вехой на пути к стабильности рынка путем поддержания близких уровней спроса и предложения”, - сказал аль-Фалих.