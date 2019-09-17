Полное восстановление нефтедобычи Saudi Aramco может занять месяцы

Эксперты полагают, что государственной нефтедобывающей корпорации Саудовской Аравии Saudi Aramco могут потребоваться недели и месяцы на восстановление нефтедобычи в полном объеме после атак беспилотников.

Нападение на объекты нефтяной инфраструктуры, совершенное в минувшую субботу, сократило добычу нефти в Саудовской Аравии на 5,7 млн баррелей в сутки, или примерно на 50%. Saudi Aramco в настоящее время оценивает ущерб и масштаб требуемых работ на подвергшихся нападению объектах.

"Ущерб комплексу подготовки нефти Абкайк оказался более существенным, чем предполагалось ранее, - сказала старший аналитик нефтяного рынка в Energy Aspects Амрита Сен. - Мы по-прежнему полагаем, что примерно половину приостановленной нефтедобычи можно будет вернуть в довольно короткие сроки, однако полное восстановление может занять недели или даже месяцы".

По словам бывшего советника Saudi Aramco Филиппа Корнелла, сложнее всего будет отремонтировать стабилизационные колонны, в которых происходит очистка нефти от газообразных компонентов, поскольку для ремонта потребуются специальные запчасти. На комплексе Абкайк из строя выведены 5 из 18 таких колонн, что говорит о том, что нападавшие специально целились в эти объекты, полагает эксперт.

"Неважно, сколько уйдет на восстановление добычи, пять дней или намного дольше, - отметил глава отдела исследований мировых сырьевых рынков в Citigroup Эд Морзе. - Главный вывод из случившегося состоит в том, что инфраструктура Саудовской Аравии крайне уязвима к атакам, и рынок долгое время недооценивал этот факт".

Произошедший в Саудовской Аравии инцидент уже привел к самым серьезным перебоям поставок нефти в истории, превышающим даже ущерб от исламской революции в Иране в 1978-1979 годов и нефтяного эмбарго после арабо-израильской войны 1973-1974 годов, по данным Международного энергетического агентства (МЭА).

Между тем об увеличении добычи со стороны стран ОПЕК+ речи пока не идет, заявил накануне генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. По различным оценкам, у Саудовской Аравии достаточно запасов для обеспечения экспортных поставок в течение примерно месяца. Кроме того, другие страны картеля способны в ближайшее время увеличить добычу только на 900 тыс. баррелей в сутки, согласно подсчетам Bloomberg, основанным на данных МЭА.