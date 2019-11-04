Последнее обновление: 04.11.2019 08:24

Власти Саудовской Аравии одобрили IPO Saudi Aramco

Совет директоров Управления по рынку капитала Саудовской Аравии (CMA) утвердил заявку национальной нефтяной компании Saudi Aramco на проведение первичного размещения части своих акций (IPO).

«Проспект эмиссии будет включать в себя всю необходимую информацию, включая финансовую отчетность, деятельность и управление компании», — говорится в заявлении саудовского управления. При этом регулятор не указал количества акций, которое может быть предложено, а также сроки начала сбора заявок. Разрешение на листинг действует в течение шести месяцев с момента выдачи, говорится в сообщении.

Уточняется, что проспект компании будет опубликован до начала периода подписки на акции, передает РБК.

«Решение о подписке без тщательного ознакомления с проспектом может повлечь за собой высокий риск. Если проспект эмиссии окажется трудным для понимания, рекомендуется проконсультироваться с уполномоченным финансовым консультантом до принятия любого инвестиционного решения», — отмечается в заявлении.

Saudi Aramco опубликует проспект для IPO 10 ноября, передает Al Arabiya со ссылкой на источники. По данным телеканала, процесс определения стоимости начнется 17 ноября, окончательная цена будет объявлена 4 декабря.

Доходы от IPO Aramco пойдут в Фонд национального благосостояния Саудовской Аравии и будут использованы для ускорения госпрограммы Vision 2030 — всеобъемлющего плана по диверсификации экономики страны, включающей снижение зависимости от экспорта нефти.

Уточняется, что Aramco планирует предложить для размещения в общей сложности 5% акций и рассчитывает привлечь $100 млрд. Стоимость компании в ходе IPO при этом прогнозировалась на уровне около $2 трлн.

Ранее, как сообщает Al Arabiya, компания Saudi Aramco заявила, что купит 70-процентную долю в Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) — крупнейшем в королевстве производителе нефтехимической продукции. Кроме того, в 2020 году компания планирует направить на дивиденды $75 млрд.

По итогам 2018 года чистая прибыль Saudi Aramco составляла $111,1 млрд, за первое полугодие 2019 года — $46,9 млрд.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Октябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование