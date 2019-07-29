Лукашенко провел очередные кадровые ротации

Лукашенко 29 июля 2019 года дал согласие на назначение Александра Кадлубая заместителем министра образования (ранее занимал должность начальника управления образования Лидского райисполкома), а также на назначение первым заместителем министра связи и информатизации Сергея Нестеровича, который до этого являлся директором Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии.

Лукашенко назначил Анатолия Линевича помощником Президента - инспектором по Витебской области.

Кроме того, он согласовал назначение Дмитрия Корчика генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"(ранее – замминистра промышленности), Александра Осмоловского - на должность председателя правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервиса" Управления делами президента).

Кроме того, Лукашенко назначил:

Соловья Геннадия Михайловича - председателем Гомельского облисполкома;

Гурьянова Александра Евгеньевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.

Лукашенко дал согласие на назначение:

Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома;

Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома;

Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;

Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома;

Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома;

Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома;

Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома;

Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома;

Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома;

Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома;

Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома;

Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома;

Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;

Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.