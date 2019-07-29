Лукашенко провел очередные кадровые ротации

Лукашенко 29 июля 2019 года дал согласие на назначение Александра Кадлубая заместителем министра образования (ранее занимал должность начальника управления образования Лидского райисполкома), а также на назначение первым заместителем министра связи и информатизации Сергея Нестеровича, который до этого являлся директором Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии.
Лукашенко назначил Анатолия Линевича помощником Президента - инспектором по Витебской области.
Кроме того, он согласовал назначение Дмитрия Корчика генеральным директором ОАО "Белорусский металлургический завод - управляющая компания холдинга "Белорусская металлургическая компания"(ранее – замминистра промышленности), Александра Осмоловского - на должность председателя правления ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" (начальник Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса и официальных делегаций "Дипсервиса" Управления делами президента).
Кроме того, Лукашенко назначил:
Соловья Геннадия Михайловича - председателем Гомельского облисполкома;
Гурьянова Александра Евгеньевича - Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Беларусь в Республике Сан-Марино по совместительству.
Лукашенко дал согласие на назначение:
Шубского Александра Николаевича - председателем Глубокского райисполкома;
Гуторова Виктора Сергеевича - председателем Шумилинского райисполкома;
Сидоренко Александра Николаевича - председателем Житковичского райисполкома;
Турука Андрея Васильевича - председателем Кормянского райисполкома;
Круковича Евгения Михайловича - председателем Воложинского райисполкома;
Мельника Валерия Викторовича - председателем Любанского райисполкома;
Пилищика Сергея Михайловича - председателем Копыльского райисполкома;
Бутарева Александра Михайловича - председателем Горецкого райисполкома;
Гулого Михаила Владимировича - председателем Кировского райисполкома;
Полонникова Степана Ивановича - председателем Круглянского райисполкома;
Жигуцкого Константина Александровича - председателем Осиповичского райисполкома;
Михалюты Сергея Валерьевича - председателем Славгородского райисполкома;
Власевича Виталия Эдуардовича - главой администрации Первомайского района Бобруйска;
Якобсона Андрея Львовича - заместителем начальника Белорусской железной дороги.