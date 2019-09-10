Доллар стабилен к евро, растет к иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар слабо меняется по отношению к евро и дорожает к японской иене на фоне признаков ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая.

По состоянию на 9:16 евро стоил $1,1042 по сравнению с $1,1048 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской составила на то же время 118,53 иены по сравнению со 118,47 иены в понедельник.

За доллар давали 107,35 иены против 107,24 иены. В определенный момент торгов пара доллар/иена достигла значения 107,5 иены, что стало максимумом со 2 августа, пишет Bloomberg.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,09%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,03%.

Иена находится под давлением второй день подряд, после того как президент США Дональд Трамп сказал, что Штаты обсудят торговые вопросы с Китаем на следующей неделе.

Между тем министр финансов США Стивен Мнучин в понедельник заявил Fox Business, что "мы добились большого прогресса" в переговорах с КНР.

"Наша цель - достичь хорошей сделки с Китаем", - сказал он.

Тем временем британский фунт стерлингов не демонстрирует резких изменений, но удерживается вблизи максимума за шесть недель по отношению к доллару.

Фунт торгуется около $1,2341 против $1,2346 в предыдущий рабочий день и 1,1176 евро, как и на закрытие вчерашних торгов.

Динамику британской валюты, которая в понедельник выросла на 0,5% к доллару, по-прежнему определяют события вокруг выхода Великобритании из Европейского союза.

Члены Палаты общин парламента Великобритании во второй раз за последние дни проголосовали против проведения досрочных выборов в стране, сообщили во вторник британские СМИ. На прошлой неделе парламент также отверг аналогичное предложение правительства.

Важным событием для рынков на этой неделе станет заседание Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг. На прошлой встрече руководство регулятора приняло решение оставить процентные ставки без изменений, при этом глава ЕЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики.