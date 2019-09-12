Доллар стабилен в паре с евро, дорожает к иене

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар стабилен в паре с евро, дорожает по отношению к иене на признаках ослабления напряженности в торговых отношениях США и Китая.

По состоянию на 9:07 евро стоил $1,1012 по сравнению с $1,1010 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской составила на то же время 118,91 иены по сравнению со 118,72 иены в среду.

За доллар к 9:07 давали 107,96 иены против 107,82 иены на закрытие вчерашних торгов. В ходе торгов за доллар давали выше 108 иен, такая отметка была достигнута впервые с 1 августа.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,02%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,04%.

Росту доллара к иене способствовали заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что Штаты отложат повышение пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд с 1 на 15 октября.

"По просьбе вице-премьера КНР Лю Хэ, а также в связи с тем, что Китайская Народная Республика будет отмечать свое 70-летие 1 октября, мы договорились в качестве жеста доброй воли перенести повышение пошлин на товары стоимостью $250 млрд (с 25% до 30%) с 1 октября на 15 октября", - написал Трамп в своем Twitter.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что c 1 октября намерен поднять тарифы на китайские товары стоимостью $250 млрд с 25% до 30%, а на товары стоимостью $300 млрд - с 10% до 15%.

Сегодня участники рынка ждут итогов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

ЕЦБ понизит ставку по депозитам коммерческих банков и вернется к программе выкупа активов по итогам сентябрьского заседания, полагает большинство аналитиков.

Согласно консенсус-прогнозу, ставка по депозитам будет снижена на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Аналогичное снижение ожидается также в декабре. При этом базовая ставка по кредитам будет оставлена на нулевом уровне, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.