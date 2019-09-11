Доллар слабо меняется к евро, дорожает к иене

Доллар торгуется без существенных изменений в паре с евро и уверенно повышается по отношению к иене на азиатских торгах в среду, внимание инвесторов сосредоточено на грядущем заседании Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Евро утром находится в районе $1,1048 по сравнению с $1,1044 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится на уровне 119,11 иены по сравнению со 118,77 иены во вторник. Курс доллара составляет 107,82 иены против 107,54 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,02%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,01%.

ЕЦБ проведет очередное заседание в четверг, и инвесторы ожидают от него как снижения ставок, так и принятия других мер для стимулирования экономического подъема.

Более 80% экономистов, опрошенных Bloomberg, ожидают, что ЕЦБ объявит о запуске программы количественного смягчения (QE) на предстоящем заседании. Кроме того, эксперты ожидают, что европейский центробанк уменьшит ставку по депозитам на 10 базисных пунктов - до минус 0,5% в четверг и предпримет второе снижение ставки в декабре.

Итоги заседания ЕЦБ повлияют на дальнейшую динамику валютного рынка и настроение инвесторов, считает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

"Заседание ЕЦБ в четверг покажет, есть ли у нынешнего повышения рисковых настроений основания продолжаться или же оно связано с ложной уверенностью, что смягчение монетарной политики центральных банков способно подстегнуть мировые цены активов", - сказал эксперт.

На следующей неделе пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Тем временем опасения по поводу торгового конфликта между США и Китаем отошли на второй план после заявлений министра финансов Стивена Мнучина о том, что представители двух стран встретятся в октябре и что США готовы заключить торговую сделку, если она будет выгодна Вашингтону.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ заявил во вторник в ходе встречи с главой Citigroup Майклом Корбатом, что торговая война не отвечает интересам ни Китая, ни США.

Кроме того, Китай, стремясь продемонстрировать желание сделать экономику более открытой, объявил об отмене ограничений, установленных для иностранных инвесторов на рынке акций и облигаций.