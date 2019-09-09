Доллар стабилен к основным валютам, юань дешевеет

Доллар торгуется без существенных изменений по отношению к корзине основных валют в ходе азиатских торгов в понедельник.

Евро утром находится в районе $1,1027 по сравнению с $1,1030 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится в районе 117,84 иены по сравнению со 117,89 иены. Курс доллара составляет 106,88 иены против 106,92 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,01%.

Значимым событием для рынков на этой неделе станет заседание Европейского центрального банка, итоги которого будут подведены в четверг, 12 сентября.

В июле глава Европейского ЦБ Марио Драги намекнул на возможность новых мер стимулирования денежно-кредитной политики. Инвесторы ждут снижения ставки по депозитам, находящейся в настоящее время на уровне минус 0,4% годовых, на 15 базисных пунктов, а экономисты прогнозируют, что регулятор будет осуществлять скупку активов на сумму 30 млрд евро в месяц в течение года.

Данные Статистического управления Европейского союза, опубликованные в конце прошлой недели, показали, что экономика 19 стран еврозоны во втором квартале 2019 года выросла на 0,2% относительно предыдущего квартала. Показатель совпал с предварительными данными и с прогнозами рынка.

Между тем в годовом выражении ВВП еврозоны увеличился на 1,2%, хотя предварительный отчет указывал на подъем на 1,1%. Эксперты не ожидали его пересмотра. В первом квартале текущего года ВВП еврозоны вырос на 0,4% в поквартальном и на 1,2% в годовом выражении.

Тем временем китайский юань дешевеет к доллару, трейдеры оценивают статданные и решение ЦБ Китая смягчить резервные требования для банков.

Курс юаня к доллару США составляет 7,1291 юаня/$1 по сравнению с 7,1157 юаня/$1 в предыдущий торговый день.

Как сообщалось, Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) принял решение снизить норму резервирования для всех банков на 0,5 процентного пункта (п.п.) с 16 сентября. При этом для ряда городских коммерческих банков она будет уменьшена на 1 процентный пункт (п.п.) в два этапа - с 15 октября и с 15 ноября (каждый раз на величину 0,5 п.п.).

НБК уменьшает нормы резервирования в этом году в третий раз после аналогичных шагов в январе и мае, стремясь поддержать экономику в условиях торговой войны с США.

Китайский экспорт в долларовом выражении уменьшился на 1% по сравнению с августом прошлого года - до $214,8 млрд, свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Импорт сократился на 5,6%, до $179,97 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали увеличение экспорта на 2% и падение импорта на 6%, свидетельствуют данные Trading Economics.