Доллар стабилен в паре с евро, фунт дорожает на новостях вокруг Brexit

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США стабилен в паре с евро.

По состоянию на 9:07 евро стоил $1,0976 по сравнению с $1,0974 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской нацвалюте составила на то же время 116,45 иены по сравнению со 116,26 иены в предыдущий торговый день.

За доллар к 9:07 давали 106,10 иены против 105,94 иены накануне.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,08%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,05%.

В центре внимания трейдеров остаются торговые противоречия США и Китая.

Рынок также следит за политической ситуацией в Великобритании. Депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы в среду рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС. Это оказало поддержку британскому фунту стерлингов.

В парламенте за предложение проголосовали 328 человек, против - 301, отмечают британские СМИ. Сторонники этого предложения предлагают добиваться переноса Brexit ещё на 3 месяца - до 31 января 2020 года. Это делается, чтобы избежать варианта, при котором страна выйдет из ЕС, не имея согласованного с Брюсселем соглашения, регламентирующего процесс Brexit.

Премьер Великобритании Борис Джонсон в ответ на это решение парламента заявил, что будет добиваться организации внеочередных выборов, если парламент в среду одобрит закон, призванный исключить вариант "жесткого" Brexit.

Вчера лидер британских консерваторов лишился большинства в Палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии и перешел в ряды либерал-демократов.

Фунт стерлингов торгуется около $1,2105 против $1,2081 в предыдущий рабочий день и 1,1028 евро против 1,1008 евро.