Доллар дорожает в паре с евро, фунт резко дешевеет

Курс евро к доллару США снижается во вторник седьмую сессию подряд на фоне сохраняющейся неопределенности в отношении перспектив торговых переговоров Вашингтона и Пекина.

Неспособность двух стран согласовать график будущих переговоров усиливает пессимизм инвесторов в отношении перспектив мировой экономики.

По данным Bloomberg, США и Китай пока так и не смогли согласовать условия возобновления переговоров. Источники агентства сообщают, что Штаты предлагали Китаю установить определенные параметры следующего раунда переговоров, однако это предложение осталось без ответа, в то время как представители КНР предлагали Вашингтону отказаться от введения новых пошлин, но не нашли поддержки.

Высокая неопределенность в отношении торговых переговоров поддерживает спрос на американскую валюту и другие надежные активы.

"Спрос на активы "тихой гавани" являются одним из аспектов укрепления доллара, - отмечает директор и основатель X-Chainge Ник Твидэйл. - Поскольку торговая неопределенность сохраняется, я ожидаю, что тенденция к росту курса доллара сохранится до конца текущего года.

Пара евро/доллар во вторник торгуется на уровне $1,0971 по сравнению с $1,0996 на закрытие предыдущей сессии. В ходе сессии курс евро опускался до $1,0951, что является минимумом с мая 2017 года.

Курс американской валюты в паре с иеной составляет 106 иен/$1, как и накануне. Стоимость евро к иене опустилась до 116,30 иены по сравнению со 116,56 иены в понедельник.

Ослаблению европейской валюты также способствуют растущие ожидания, что Европейский центральный банк смягчит политику, чтобы поддержать экономический подъем, пишет Dow Jones.

Во вторник трейдеры будут следить за данными о ценах производителей в еврозоне, поскольку любые сигналы ослабления экономики могут усилить ожидания введения новых стимулов европейским ЦБ.

Курс юаня к доллару США по данным на 9:25 МСК укрепился до 7,1568 юаня/$1. Ранее в ходе торгов курс опускался до минимума с февраля 2008 года, вплотную приблизившись к отметке в 7,2 юаня/$1.

Курс фунта стерлингов к доллару США во вторник составляет $1,2016 по сравнению с $1,2082 на закрытие предыдущей сессии. Ранее в ходе торгов курс опускался ниже отметки в $1,2 за фунт, что было отмечено впервые с января 2017 года. Британские депутаты, выступающие против "жесткого" Brexit - без соглашения Лондона и Брюсселя, во вторник вынесут на рассмотрение парламента законопроект, направленный на то, чтобы не допустить выхода Великобритании из ЕС без соглашения.

По информации британских СМИ, в частности, депутаты предлагают перенести Brexit с 31 октября еще на три месяца - до 31 января 2020 года, чтобы избежать "жесткого" сценария развития событий.