Доллар США стабилен к основным валютам после роста накануне

В ходе сегодняшних азиатских торгов доллар США демонстрирует незначительные изменения по отношению к корзине основных валют.

По состоянию на 9:24 евро стоил $1,1040 по сравнению с $1,1035 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской составила на то же время 118,15 иены по сравнению со 118,01 иены в четверг.

За доллар к 9:24 давали 107,01 иены против 106,94 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,06%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,03%.

Поддержку американской нацвалюте накануне оказали оптимистичные статданные по рынку труда США.

Производительность труда в Штатах во 2-м квартале увеличилась на 2,3%, а стоимость рабочей силы выросла на 2,6%. Аналитики в среднем прогнозировали повышение первого показателя на 2,2%, второго - на 2,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе повысилось на 1 тыс., до 217 тыс., тогда как эксперты не ожидали изменения показателя. Несмотря на повышение, число заявок остается на очень низком уровне.

Тем временем из отчета отраслевой организации ADP Employer стало известно, что число рабочих мест в США в августе подскочило на 195 тыс. Показатель оказался лучше среднего прогноза аналитиков, составлявшего 148 тыс.

Кроме того, трейдеры продолжают следить за ситуацией вокруг торгового спора Вашингтона и Пекина.