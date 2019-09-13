Доллар немного дешевеет к евро

Доллар незначительно снижается к евро в ходе азиатских торгов в пятницу после уверенного роста накануне на итогах заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Евро утром находится в районе $1,1073 по сравнению с $1,1063 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится на уровне 119,71 иены по сравнению со 118,59 иены в четверг.

Курс доллара составляет 108,11 иены против 108,10 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повышается на 0,01%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, теряет 0,06%.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Также руководство ЕЦБ ожидаемо приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Кроме того, европейский Центробанк анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Председатель ЕЦБ Марио Драги в выступлении по итогам заседания отметил сохранение значительных понижательных рисков в экономике еврозоны и обнародовал обновленные макроэкономические прогнозы, ухудшенные по сравнению с предыдущими оценками.

Теперь участники рынка будут ждать заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет на следующей неделе. Рынок в целом уверен в том, что оно завершится снижением федеральной ставки по кредитным средствам на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2%.

Между тем росту оптимизма на рынке способствуют возобновившиеся надежды на скорое урегулирование торговых противоречий Вашингтона и Пекина.

Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора. "Я бы предпочел добиться полной сделки", - заявил Трамп журналистам по поводу торговых переговоров с Китаем.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщало, что советники президента США обсуждают возможность заключения временного соглашения с КНР, согласно которому пошлины на ряд товаров китайского импорта могут быть отложены или отменены в обмен на увеличение закупок Китаем американских сельскохозяйственных товаров.