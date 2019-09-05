Доллар растет к евро и иене

Доллар укрепляется по отношению к евро и иене в ходе азиатских торгов в четверг, торговый конфликт США и Китая вновь оказался в центре внимания рынка после новостей о готовности сторон возобновить переговоры.

Евро находится в районе $1,1028 по сравнению с $1,1037 по итогам предыдущей сессии.

Стоимость единой европейской валюты к японской находится в районе 117,52 иены по сравнению со 117,42 иены в предыдущий торговый день. Курс доллара составляет 106,57 иены против 106,40 иены.

Индекс ICE Dollar, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, растет на 0,03%. Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, прибавляет 0,01%.

Позитивной новостью для рынков стало сообщение о том, что Китай и США договорились о возобновлении переговоров по существующим между ними торговым проблемам в начале октября в Вашингтоне. Об этом в четверг сообщило министерство торговли КНР.

"Стороны согласились провести 13-й раунд китайско-американских консультаций на высоком уровне по торгово-экономическим вопросам в начале октября в Вашингтоне", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

До начала раунда стороны "будут поддерживать тесные контакты". Консультации на рабочем уровне начнутся в середине сентября, чтобы "провести полную подготовку к достижению реальных результатов на переговорах на высоком уровне", отметил Минторг Китая.

Курс юаня к доллару США составляет 7,134 юаня/$1 по сравнению со 7,146 юаня/$1 в предыдущий торговый день.

Тем временем британский фунт стерлингов снижается к доллару после уверенного роста накануне.

Фунт торгуется около $1,2247 против $1,2256 в предыдущий рабочий день и 1,1105 евро против 1,1104 евро.

Поддержку фунту стерлингов днем ранее оказали новости, касающиеся выхода Великобритании из Европейского союза.

Как сообщалось, депутаты британского парламента проголосовали за то, чтобы рассмотреть законопроект, запрещающий правительству проводить Brexit, не достигнув предварительно соглашения с ЕС.

Палата общин британского парламента в среду приняла законопроект, запрещающий Brexit без соглашения с ЕС. Таким образом, теперь законопроект направляется на рассмотрение Палаты лордов.