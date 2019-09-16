Доллар в минусе, валюты стран-экспортеров нефти растут после атак в Саудовской Аравии

Доллар подешевел, в то время как безопасные валюты и валюты стран-экспортеров нефти укрепились в понедельник после нападений на нефтеперерабатывающие предприятия Саудовской Аравии, которые спровоцировали сбой глобальных поставок и усилили напряженность на Ближнем Востоке.

Цена на Brent в понедельник выросла почти на 20% после нападения беспилотников на саудовскую нефтяную инфраструктуру, включая крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс в Абкаике, в результате чего объем мирового предложения нефти сократился более чем на 5%.

Канадский доллар к 08:54 вырос на 0,41% до 1,3234 за доллар США. Норвежская крона подорожала на 0,59% до 8,9327. Обе валюты часто движутся вместе с ценой на нефть, поскольку эти страны являются крупными экспортерами нефти.

В Индии, одном из крупных импортеров нефти, рупия упала на 0,75%.

Безопасные японская иена и швейцарский франк также укрепились. Иена выросла на 0,21% до 107,84, а франк поднялся на 0,17% до $0,9885. Золото выросло на 1%.

По отношению к корзине основных валют доллар подрос на 0,14% до 98,190.

Фунт стерлингов подешевел на 0,3%, снизившись с семинедельного максимума до $1,2465.

На офшорном рынке китайский юань ослаб на 0,24% до 7,0625 за доллар.

Евро снизился на 0,09% до $1,1069.

Японские рынки закрыты в понедельник в связи с государственным праздником.