Последнее обновление: 09.09.2019 17:25

Количество пользователей космической системы навигации Galileo превысило миллиард

Количество пользователей мобильных телефонов, которые пользуются также встроенными возможностями спутниковой системы навигации Galileo, достигло 1 миллиарда человек. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Космос действительно имеет большое значение для нашей жизни. Во многих сферах мы зависим от технологий, данных и услуг, которые доступны благодаря космосу, включая спасательные и поисковые операции, «умные» часы, сельскохозяйственную деятельность или навигацию для самолетов. ... Мы должны бороться за глобальное лидерство Европы в сфере космоса и за ее стратегическую автономию. Горжусь тем, что Еврокомиссия предложила 16 миллиардов евро для развития космической политики на период 2021-2027 годов», - отметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Как отмечается, показатель в 1 миллиард пользователей основан на количестве телефонов со встроенной системой спутниковой навигации Galileo, проданных во всем мире. Действительное количество пользователей системы еще больше, ведь все новые модели автомобильной техники оборудованы устройствами электронного оповещения, которые используют коммуникационные возможности Galileo для определения местонахождения автомобиля и ориентации спасательных служб.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование