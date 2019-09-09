Количество пользователей космической системы навигации Galileo превысило миллиард

Количество пользователей мобильных телефонов, которые пользуются также встроенными возможностями спутниковой системы навигации Galileo, достигло 1 миллиарда человек. Об этом сообщается на сайте Еврокомиссии.

«Космос действительно имеет большое значение для нашей жизни. Во многих сферах мы зависим от технологий, данных и услуг, которые доступны благодаря космосу, включая спасательные и поисковые операции, «умные» часы, сельскохозяйственную деятельность или навигацию для самолетов. ... Мы должны бороться за глобальное лидерство Европы в сфере космоса и за ее стратегическую автономию. Горжусь тем, что Еврокомиссия предложила 16 миллиардов евро для развития космической политики на период 2021-2027 годов», - отметил по этому поводу вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Как отмечается, показатель в 1 миллиард пользователей основан на количестве телефонов со встроенной системой спутниковой навигации Galileo, проданных во всем мире. Действительное количество пользователей системы еще больше, ведь все новые модели автомобильной техники оборудованы устройствами электронного оповещения, которые используют коммуникационные возможности Galileo для определения местонахождения автомобиля и ориентации спасательных служб.