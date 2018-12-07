Главы МВД стран ЕС приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом

Главы МВД 28 стран ЕС в четверг, 6 декабря, в Брюсселе приняли декларацию о борьбе с антисемитизмом.

Министерский совет признал, что "еврейские общины в ряде стран Евросоюза испытывают особую угрозу терактов - в свете роста числа насильственных происшествий в минувшие годы".

В этой связи государствам-членам сообщества было рекомендовано принять и имплементировать всестороннюю стратегию по защите общин и еврейских организаций в Европе.

Министры обратили внимание на необходимость, прежде всего, определиться с терминами и взять за основу определение, предложенное Международным альянсом в память о Холокосте. "Антисемитизм - это определенное восприятие евреев, которое может выражаться в ненависти к ним", - подчеркивали в неправительственной организации.

Федеральное правительство Германии в сентябре заявило, что будет официально придерживаться именно этой формулировки и подписало соответствующую декларацию.

Как свидетельствуют данные из опубликованного 7 декабря опроса, проведенного Агентством ЕС по основным правам, порядка 89 процентов евреев в Европе ответили, что число проявлений подобной нетерпимости в стране их происхождения выросло по сравнению с 2013 годом.

Еще 38 процентов заявили, что задумываются об эмиграции. Практически каждый четвертый (28 процентов) признал, что в минувшем году сталкивался с такого рода нападками.

В исследовании приняли участие свыше 16 тыс. человек из 12 стран ЕС - это примерно 96 процентов еврейского населения в Европе.

Наиболее горячими точками эксперты называют Францию, Испанию и Швецию. Это связано с притоком в эти страны мигрантов из исламских государств, резко настроенных против Израиля.

По данным Всемирного еврейского конгресса, в Германии число инцидентов с антисемитской подоплекой тоже растет, несмотря на прилагаемые властями страны политические усилия. В первой половине 2018 года зафиксировано 400 подобных случаев, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период 2017-го.