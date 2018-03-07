Еврокомиссия хочет разбить "стеклянный потолок" гендерной дискриминации

Равенство между женщинами и мужчинами – это одна из основополагающих ценностей Европейского Союза.

Это подчеркивается в заявлении высокопоставленных должностных лиц Еврокомиссии, обнародованном по случаю Международного женского дня 8 марта.

"Равенство между женщинами и мужчинами - это одна из основополагающих ценностей Европейского Союза, закрепленная в наших договорах. Наш Союз одним из первых начал бороться с гендерной дискриминацией. Мы можем гордится нашими достижениями. Ведь Европа - это одно из наиболее безопасных и равноправных мест для женщин во всем мире", - говорится в заявлении.

В то же время, подчеркнули в ЕС, работа еще не завершена, а для достижения полного и реального равенства предстоит еще многое сделать.

"Женщины и девушки и до сих пор сталкиваются с домогательствами, плохим отношением и насилием. Также женщины слишком часто не могут преодолеть так называемый "стеклянный потолок", получают более низкую заработную плату и имеют меньше возможностей для карьеры и развития бизнеса", - подчеркнули европейские политики.

Один из приоритетов ЕС - чтобы девушки и женщины получили равенство во всех сферах жизни. Это касается доступа к образованию, равной оплаты за одинаковую работу, доступности высоких должностей в компаниях и в политике, а также защиты от насилия.

"Увеличение количества женщин на руководящих должностях и создание для них экономических возможностей является для нас одним из главных приоритетов", - говорится в заявлении.

Как отмечается, Европейский Союз разработал новый законопроект для совершенствования сбалансированности между работой и личной жизнью для работающих родителей и опекунов. Также ЕС разработал План действий для преодоления гендерного разрыва между доходами.

"Мы стремимся быть лидерами в этой сфере, показывая пример другим", - заявили в ЕС.

В частности, в феврале 2018 года количество женщин, которые работают в Еврокомиссии на управленческих должностях, достигло 36%. В ноябре 2014 года этот показатель был 11%.

Однако президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обязался довести этот показатель до 40% до 31 октября 2019 года - времени завершения мандата действующего состава руководящей институции.

"Мы также последовательны в реализации всех аспектов нашей политики как внутри ЕС, так и за рубежом. В частности, мы поддерживаем гендерное равенство и создание новых возможностей для женщин. Мы способствуем успешному достижению глобальных Целей устойчивого развития и Повестки дня относительно женщин, мира и безопасности", - заверили в ЕС.

В частности, в этом году в центре внимания Европейских дней развития будет вопрос сверхважной роли женщин и девушек для устойчивого развития, их равноправного участия и лидерства во всех сферах жизни. Кроме того, в этом году ЕС возглавил "Призыв к действиям для защиты против гендерного насилия". Эта инициатива объединяет свыше 60 стран и организаций, которые стремятся обеспечить решение проблемы гендерного насилия во время гуманитарных кризисов.

В ЕС рассказали, что Сообщество оказывает помощь женщинам и девушкам во всех странах мира: тем, кто покидает страну, или переселенцам, жертвам насилия, в частности благодаря инициативе "Луч света" (Spotlight), или тем, у кого нет доступа к образованию, отсутствует равный доступ к услугам здравоохранения, рынку труда и политической жизни или семейного планирования в целом.

Как отмечается, во всем мире свыше 15 млн девушек школьного возраста не ходят в школу. ЕС содействует улучшению доступа к образованию как в странах Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока, так и в Юго-Восточной Азии.

"Гендерное равенство касается не только справедливости в Европе. Оно также важно для достижения долгосрочного мира, безопасности, развития, экономического процветания и роста во всех странах мира. Инвестирование в потенциал женщин и девушек означает инвестиции в наше общество как единое целое. Это поле ответственности как мужчин и ребят, так и женщин и девушек", - говорится в заявлении.