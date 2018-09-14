Последнее обновление: 14.09.2018 17:23

ЕС намерен отказаться от перехода на летнее и зимнее время с октября 2019 года

Евросоюз с октября 2019 года откажется от практики перехода на летнее и зимнее время, сообщила Еврокомиссия в пятницу.

“С конца октября 2019 года сезонного перевода часов больше не будет”, - сказала на пресс-конференции в пятницу еврокомиссар Виолета Булк.

Проведенное в ЕС исследование, в котором приняли участие рекордные 4,6 миллиона человек, показало, что 84 процента респондентов против перевода часов.

Еврокомиссия сообщила, что Европарламент и правительства 28 стран-членов блока должны достигнуть договоренности до конца 2018 года. Одобрить предложение об отмене перевода часов должны и Европарламент, и Еврокомиссия, однако часто этот процесс длится до двух лет.

“Мы либо останемся в летнем времени, либо те страны, которые решат перейти на зимнее время, переведут часы в октябре (2019 года), и все”, - сказала Булк.

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