В Европарламенте решили отложить перевод часов

Члены комитета по вопросам транспорта и туризма Европарламента проголосовали за отсрочку отмены перехода на летнее и зимнее время в странах ЕС. Об этом сообщает Politico.

"В понедельник депутаты Европарламента проголосовали на комитете (по вопросам транспорта и туризма - ред.) за отсрочку планов относительно прекращения перевода часов дважды в год.", - говорится в сообщении.

Европейские депутаты решили, что страны-члены должны к апрелю 2020 года самостоятельно принять решение, по какому времени жить - летнему или зимнему.

Таким образом, последний перевод часов в ЕС должен состояться в марте 2021 года вместо 2019-го, как это планировалось ранее.

По данным опроса, 4,6 миллиона европейцев поддерживают идею об отмене перевода часов.