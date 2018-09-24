ЕС готовит к концу года доклад о борьбе с современными формами рабства

Евросоюз планирует к концу текущего года обнародовать новый доклад по вопросам противодействия современным формам торговли людьми, где будут собраны уточненные данные по числу лиц, ставших жертвами преступных сетей, сообщили в аппарате профильного координатора ЕС Мирии Вассилиаду.

Координатор ЕС по борьбе с торговлей людьми отвечает за повышение слаженности действий различных учреждений ЕС и государств-членов в этой сфере, а также за разработку европейский политики ЕС по искоренению современных форм рабства.

В 2016 году ЕС обнародовал первый доклад, посвященный проблемам эксплуатации взрослых и детей. В нем говорилось, что в ЕС насчитывалось порядка 16 тысяч только зарегистрированных жертв торговли людьми, 67% которых становились таковыми из-за сексуальной эксплуатации, а 21% — трудовой. При этом по меньшей мере 15% жертв были детьми, а 65% всех идентифицированных пострадавших были гражданами ЕС.

Чаще всего в предыдущие годы жертвами становились, среди стран ЕС, граждане Румынии, Болгарии, Нидерландов, Венгрии и Польши. Среди стран вне ЕС в статистике "лидировали" выходцы из Нигерии, Китая, Албании, Вьетнама и Марокко.

"Еврокомиссия опубликует к концу 2018 года второй доклад о ходе выполнения работы, который будет включать дополнительные данные по всему ЕС", — сообщил представитель аппарата координатора, отвечая на запрос.

В предыдущем докладе отмечалось, что миграционный кризис активно используется преступными организациями, занимающимися торговлей людьми, для эксплуатации наиболее уязвимых групп населения, в частности женщин и детей, высказывались опасения по поводу возрастающего риска торговли людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Государства-члены также констатировали, что многие жертвы торговли людьми, особенно в целях сексуальной и трудовой эксплуатации, попадались в сети преступников, реагируя на различные предложения и приглашения на работу в интернете.