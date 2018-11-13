Лукашенко отправил замминистра работать главой Пинского горсисполкома

Лукашенко провел сегодня очередную серию кадровых назначений, в числе которых, помимо назначения В.Семашко послом в РФ, можно отметить снятие с должности заместителя министра транспорта Ивана Ребковца с назначением его на должность председателя Пинского горисполкома.

Лукашенко также назначил Добрего Кирилла Викторовича заместителем председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь.

Лукашенко также дал согласие на назначение:

Быкова Олега Петровича- председателем Шумилинского райисполкома;

Соловья Геннадия Михайловича- первым заместителем председателя Гомельского облисполкома;

Барановского Андрея Анатольевича- председателем Октябрьского райисполкома;

Деркачева Юрия Николаевича- председателем Чечерского райисполкома;

Коротина Николая Николаевича- первым заместителем председателя Могилевского облисполкома;

Навныко Валерия Николаевича- ректором учреждения образования "Мозырский государственный педагогический университет";

Шегидевича Артема Артуровича- ректором учреждения образования "Белорусская государственная академия авиации";

Дрозда Павла Владимировича- генеральным директором государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго";

Лазаревич Надежды Анатольевны- генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Бобруйскагромаш";

Карчевской Натальи Владимировны- первым заместителем министра культуры;

Шереметьева Сергея Ивановича- заместителем министра культуры;

Шатравко Валентина Геннадьевича- первым заместителем министра лесного хозяйства;

Креча Владимира Ивановича- заместителем министра лесного хозяйства;

Селиверстова Юрия Михайловича- первым заместителем министра финансов;

Белковца Андрея Михайловича- заместителем министра финансов;

Червякова Александра Викторовича- первым заместителем министра экономики;

Ярошевича Дмитрия Викторовича- заместителем министра экономики;

Реентовича Сергея Викторовича- заместителем министра энергетики;

Васильева Александра Павловича- членом Гомельского облисполкома.