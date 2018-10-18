Лукашенко сказал администрации не лезть в дела правительства

Лукашенко провел сегодня совещание с руководством своей администрации, в ходе которого обратил внимание на «разграничение компетенции и полномочий, чтобы не допускать неразберихи во взаимодействии с другими государственными органами», в частности с правительством.

"Вы должны заниматься своим делом. А важнейшие экономические проблемы будут рассматриваться в правительстве, и важнейшие решения будут вырабатываться там… Вы не можете изменить решение, например, правительства. Вы просто должны обратить внимание президента на то, что те или иные решения расходятся с его требованиями и указаниями. Точно так же, если вопрос касается силового блока страны, у нас для этого есть Государственный секретариат Совета безопасности", - сказал Лукашенко.

"Разграничение полномочий - это важный вопрос. Но то, что все вопросы должны проходить через администрацию президента, это факт. Никому не запрещается обратить мое внимание даже на военные вопросы, если, с вашей точки зрения, там что-то не так. Но во главу угла всегда должна быть поставлена дисциплина, четкое и своевременное выполнение всех задач и поручений", - вместе с тем добавил он.