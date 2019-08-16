Последнее обновление: 16.08.2019 16:06

В iPhone 11 установят экран, как у флагманов Samsung

Компания Apple планирует оснастить модель iPhone 11 таким же дисплеем, как на смартфонах Samsung Galaxy S10 и Samsung Galaxy Note 10. Об этом сообщает 9to5mac.

«Apple настроена на использование тех же материалов OLED-дисплеев для iPhone 11, как в Samsung Galaxy S10 и Galaxy Note 10», - говорится в сообщении.

Как отмечается, для предыдущих моделей - iPhone X и iPhone XS - компания использовала экран LT2.

В новом флагмане от Apple будет M9. Такой же дисплей использовался в флагманских моделях Samsung Note 10.

«Непонятно, почему Apple больше не использует другой набор материалов. Возможно, типичные материалы Samsung сейчас соответствуют высоким стандартам качества Apple», - пишет издание.

Вероятно, Apple объявит о новой линейке iPhone 11 на медиа-мероприятии 10 сентября. Эксперты издания предполагают, что новые флагманские модели будут называться iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.

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