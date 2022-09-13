Apple обновила «операционку» iPhone

Американская компания Apple выпустила обновление своей операционной системы для iPhone (iOS 16). Об этом сообщает CNBC.

Ряд новых функций будут доступны для владельцев моделей iPhone 8 или более новых версий.

Теперь пользователи, в частности, могут редактировать или отменить отправку сообщения в iMessage в течение 15 минут после его отправки. При этом другой пользователь сможет увидеть, что сообщение было отредактировано или удалено.

Кроме того, встроенное приложение почта на iPhone позволит пользователям планировать отправку электронных писем позже во времени.

Также функция «Умная диктовка» позволит пользователям произносить речи, автоматически расставляя в конвертируемых на экране текстах запятые, точки, знаки вопроса и даже эмодзи.

В компании также разрешили пользователям добавлять разные остановки к маршруту в Apple Maps, как например остановка в кафе по дороге на работу.

Apple 7 сентября представила новинки своей продукции, в том числе смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods Pro 2-го поколения, а также ожидаемую линейку смартфонов iPhone и iPhone Pro самой последней, 14-й серии.