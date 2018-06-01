Инженеры Apple разрабатывают набор инструментов для борьбы с digital-зависимостью

Инженеры Apple в своей новой iOS 12, которую планируют презентовать на следующей неделе, представят свою новую разработку, позволяющую пользователям бороться с привязанностью к устройствам и зависимостью от них. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с планами американской IT-компании.

Речь идет о наборе инструментов, объединенных названием Digital Health, которые позволят пользователям Apple контролировать время, проведенное ими за своими устройствами и отдельными приложениями. Новую возможность iOS можно будет найти в настройках.

Презентация новой операционной системы должна состояться на Всемирной конференции разработчиков Apple в Сан-Хосе 4 июня. Агентство отмечает, что пользователи смогут загрузить iOS 12 на свои устройства в сентябре. Bloomberg также раскрыл некоторые другие новинки новой ОС — это, в частности, улучшенная платформа дополненной реальности​ ARKit. В рамках нового ПО разработчики введут новый режим, который позволит пользователями играть в AR-игры друг против друга в виртуальной среде.

«Нам нужны инструменты и данные, которые позволят нам понять, как мы потребляем цифровые медиа», — отмечал в интервью бывший старший исполнительный директор Apple Тони Фаделл, добавляя, что сам по себе iPhone «не является зависимостью».

C критикой Apple по поводу того, что устройства компании вызывают привыкание пользователей, выступали​ инвестор Applе — Jana Partners LLC — и Калифорнийская пенсионная система государственных учителей.

Ранее издание Electronic Times со ссылкой на источники сообщило, что с 2019 года Apple полностью перейдет на OLED-дисплеи с органическими светодиодами в своих смартфонах. Как заверили собеседники, от выпуска устройств с жидкокристаллическими экранами компания откажется.