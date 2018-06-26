Последнее обновление: 26.06.2018 17:43

Apple выложила последнее обновление iOS

Компания Apple выложила 12-ю версию своей фирменной мобильной операционной системы iOS для скачивания всем владельцам совместимых моделей смартфонов iPhone, планшетов iPad и плееров iPod Touch.

Как сообщает пресс-служба Apple, iOS 12 будет работать на старых мобильных устройствах быстрее, чем текущая версия ОС.

В новой версии операционной системы появились Memoji, которые доступны в новых групповых чатах FaceTime.

Кроме того, обновлен персональный помощник Siri, улучшен режим Do Not Disturb, доработан центр уведомлений и реализованы прочие нововведения.

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