Apple создала устройство, пишущее на любой поверхности

Последняя патентная заявка Apple демонстрирует новое устройство, способное писать на любой поверхности, и даже в воздухе.

Как пишет Naked Science, это стало возможным благодаря сенсорам камеры, устанавливаемой на ноутбуках или мониторах. В соответствии с патентной заявкой Apple, рисование стилусом в воздухе будет возможно за счет того, что устройство будет отслеживаться камерой в пространстве.

Патент получил название «Создание контента с использованием электронного устройства ввода на неэлектронных поверхностях». Это означает, что новый стилус от Apple будет способен оцифровывать свое движение по любым поверхностям.

Другим альтернативным методом ввода, упомянутым инженерами Apple в патенте, будет использование чувствительного к силе нажатия наконечника, который будет записывать все движения. Свобода перемещения пера в трехмерном пространстве позволит работать с 3D-проектами.

В патенте демонстрируется пример использования стилуса для рисования трехмерных фигур, а также рукописных заметок. Кроме того, стилус может быть обеспечен обратной связью в форме вибрации или индикации с помощью светодиодных ламп.

Как и в случае с любым патентом, новая заявка Apple лишь говорит о том, над чем работает компания. Нет никакой гарантии, что мы когда-либо увидим Apple Pencil, который может писать в воздухе. Тем не менее патент демонстрирует то, каким Apple видит будущее взаимодействия с компьютерами и планшетами.