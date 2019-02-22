Apple разрабатывает смартфон с гибким экраном

Компания Apple разработала заявку на патент своего собственного смартфона, который может складываться в несколько раз.

Как сообщает The Verge, проект был подан еще в октябре 2018 года.

В патентной заявке Apple описывается дисплей с петлями, который может складываться пополам или на три части. Дисплей может использоваться в телефонах, планшетах, ноутбуках и даже аксессуарах.

Заявка на патент означает, что идея разработана, но еще не была одобрена.

В марте 2018 года СМИ сообщали, что новый складной iPhone может быть выпущен в 2020 году.