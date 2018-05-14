Доллар упал до недельного минимума, инвесторы предрекают конец ралли

Доллар снизился до недельного минимума в понедельник, и инвесторы сейчас гадают, завершилось ли ралли, в ходе которого американская валюта на прошлой неделе покорила пик более четырех месяцев.

Поддержку доллару оказывал рост доходности американских казначейских облигаций, указавший на существенную разницу в процентных ставках США и других стран.

Однако слабые данные о потребительских ценах в США за апрель, опубликованные на прошлой неделе, затормозили рост американской нацвалюты, заставив усомниться в том, что Федрезерв повысит ставку четыре раза до конца 2018 года.

К 17.05 индекс доллара снизился на 0,21 процента до 92,339. В прошлую среду индекс достиг отметки 93.416, максимума с 22 декабря.

Давление на доллар также оказало растущее беспокойство о дефиците бюджета США, который, как ожидается, превысит $1 триллион в 2019 году из-за высоких государственных расходов и существенного снижения налоговой ставки для компаний, а также о дефиците платежного баланса страны.

Евро укрепился, несмотря на осторожность инвесторов на фоне политических событий в Италии.

Итальянские партии “Движение пяти звезд” и “Лига Севера”, критикующие бюджетные правила Евросоюза, в выходные провели переговоры о совместной политической программе. Они были соперниками на выборах в марте, но теперь, похоже, сформируют новое правительство страны.

Евро набрал 0,34 процента, поднявшись до $1,1983. На прошлой неделе единая европейская валюта подешевела до $1,1823, минимума с 22 декабря.

В фокусе внимания инвесторов на этой неделе - выступления представителей руководства ФРС и ЕЦБ, а также данные о ВВП Германии.